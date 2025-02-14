Mersin Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla kandil simidi ikramında bulundu. 13 ilçede kurulan stantlarda vatandaşlara toplam 15 bin kandil simidi dağıtıldı.

Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı günlerden olan kandilleri hatırlatmak ve gelenekleri yaşatmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, camiler başta olmak üzere, kentte vatandaş sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlarda kurduğu stantlarda kandil simidi dağıttı. 13 ilçede kurulan stantlarda eş zamanlı yapılan dağıtımlarda, toplam 15 bin kandil simidi vatandaşlara ikram edildi.



"Kent genelinde 36 noktada 15 bin kandil simidi dağıttık"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Başak Gökdal Bayraktar, "Büyükşehir Belediyesi olarak manevi duygularımızı korumak ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla, her yıl kandil günlerinde kandil simidi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Yine aynı şekilde, Berat Kandili olması sebebiyle tüm ilçelerde 36 farklı noktada, 15 bin adet kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın kandilini kutlar, bereket, sağlık ve huzur dileriz" dedi.

Kaynak: İHA