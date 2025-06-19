Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz kültür sanat kurslarında buluşma heyecanı yaşandı. Kemandan piyanoya, resimden çömleğe, geleneksel el sanatlarından bağlama ve gitara kadar birçok dalda eğitim alan kursiyerler, sergiyi ziyaret edenlerden ve izleyicilerden tam not aldı.

Menemen Belediyesi’nde kursiyerlerin yıl sonu heyecanı göz doldurdu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın da katılımıyla Menemen Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen yıl sonu sergisi ve gösterileri büyük ilgi topladı. Binanın fuaye alanında geleneksel el sanatlarına dair birbirinden güzel ürünler, çömlekler ve resimler sergilenirken, Başkan Pehlivan da sergilenen eserler hakkında kursiyer ve eğitmenlerden bilgi aldı. Etkinliklerin en renkli alanıysa konferans salonu sahnesi oldu. Menemen Belediyesi’nde yıl boyunca farklı enstrüman kurslarında eğitim gören miniklerin sahne performansı göz doldururken, koro ve solo olarak söylenen şarkılara, salonda bulunanlar da eşlik etti. Gösteriler kapsamında piyano resitali başta olmak üzere miniklerin başarısı büyük alkış topladı.

"Bu sergi emeğin, sabrın, inancın ve istikrarın eseridir"

Sanatın önemine değinen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün burada sadece bir serginin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda, bir yıl boyunca dökülen alın terinin, harcanan emeğin, verilen mücadelenin ve ortaya konan gayretin meyvelerini birlikte görmeye geldik. Bu sergi, sabrın, inancın ve istikrarın eseridir. Kültür-sanat kurslarımız yalnızca emekle değil, aynı zamanda hayal gücü ve yetenekle yoğrulan mekânlardır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifadesiyle: "Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir." Biz de tam bu anlayışla, Menemen’in hayat damarları sanatla dolsun; çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız sanatla iç içe olsun diye hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Resimden tiyatroya, kemandan gitara, bağlamadan piyanoya; ahşap boyamadan tel kırmaya kadar 10’dan fazla el sanatları branşında uzman eğitmenlerimizle binlerce kursiyerimize eğitim verdik. 8 bin yıllık çömlekçilik geleneğimizi de bu kurslarımızla yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.

"Sanatla ve sporla tanışmanın değeri parayla ölçülemez"

Kursların ücretsiz olduğunu vurgulayan Başkan Pehlivan, "Kurslarımızla ilgili bilgi almak için arayan bazı hemşehrilerimiz, "Kurs ücreti ne kadar?" diye soruyor. Ben de buradan bir kez daha yüksek sesle ilan ediyorum: Menemen’de, kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için açtığımız hiçbir kültür-sanat ve spor kursumuzdan tek bir kuruş ücret almıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; sanatla, sporla tanışmanın değeri parayla ölçülemez." ifadelerini kullandı.