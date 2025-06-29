Mardin’de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu Mahallesi ile İlkadım Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar çevre mahallelerden de görüldü. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan çok sayıda araçla müdahale etti. Yangının yayılmasını engellemek amacıyla havadan da helikopter desteğiyle söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.