Mardin’in Nusaybin ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 70 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 24 ekip ve 53 personelin katılımıyla 5 farklı noktada geniş çaplı denetimler yaptı. Yapılan kontrollerde 3 bin 550 kişi sorgulanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Denetimlerde uyuşturucu madde, 4 ruhsatsız tabanca, 65 tabanca fişeği, 2 kesici-delici alet, 320 paket gümrük kaçağı sigara, 254 elektronik sigara ve 100 paket termal sigara kiti bulundu, aranan 1 şüpheli yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise bin 302 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 2 araç trafikten men edilirken, 70 araç sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesildi.