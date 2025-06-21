Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gelenbe Mahallesi’nde, saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği öncülüğünde yerel kurum ve kuruluşların da seferber edildiği öğrenildi.

Yangına 10 hava aracı, 33 söndürme ekibi, 18 su tankeri, 8 iş makinası, 1 ambulans, 2 teknik ekip ve toplam 164 personelle müdahaleye devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için sahada yoğun bir çalışma yürütülürken, ekiplerin koordinesinin de Valilik tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.

Yetkililer, yangın riski taşıyan dönemlerde tüm vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.