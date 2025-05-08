Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, liseli gençlerin akademisyenlerle buluşacağı ve liselilerin bir ay boyunca üniversiteli olacağı 2 büyük projeyi hayata geçirdi. "100 Okul 100 Akademisyen Projesi" kapsamında BTÜ akademisyenleri liseli öğrencilerle bulaşacak. "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa Projesi" ile öğrenciler, tercih etmeyi düşündükleri bölümleri bir ay boyunca BTÜ sıralarında yakından tanıma fırsatı bulacak.

Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" kapsamında "100 Okul 100 Akademisyen Projesi" ve BTÜ’nün lise öğrencilerine "Önce Yaşa, Sonra Seç" sloganıyla kapılarını açacağı "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen toplantıya; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve ilgili akademisyenler katıldı. "100 Okul 100 Akademisyen" projesi kapsamında farklı akademik alanlardan, BTÜ’lü 100 akademisyen, Bursa genelindeki 100 lisede yüz yüze ders etkinlikleri gerçekleştirecek. Akademisyenler, öğrencilere üniversite kültürünü tanıtacak, bilimsel sohbetler ve konu anlatımlarıyla gençlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Liseli öğrenciler 1 ay üniversiteli olacaklar

Lise öğrencilerine BTÜ’nün kapılarının açılacağı Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa Projesiile lise 3’ncü ve 4’ncü sınıf öğrencileri, BTÜ’nün erişime açacağı sistem üzerinden üniversite tercihi yapar gibi okumak istedikleri bölümü tercih edecek. Yerleştirme sırasında öğrencilerin okul not ortalaması baz alınacak. Her bölüme 5 lise öğrencisinin kabul edileceği proje ile öğrenciler ilk üniversite deneyimlerini 1 ay boyunca haftada bir gün BTÜ sıralarında gerçekleştirebilecek. Öğrencilerin tercih edeceği bölümleri ve üniversite kültürünü birebir simüle edeceği proje, tüm ortaöğretim kurumlarına açık olacak. Tercihlerin ekim ayı içerisinde BTÜ’nün duyurusunu yapacağı sistem üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

"Projeler Türkiye’de bir ilk"

Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ), "ilklere imza atan üniversite" vizyonu doğrultusunda bir ilke daha imza attığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, "Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirdiğimiz "100 Okul 100 Akademisyen" ve "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa" projemiz, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Lise öğrencilerimize, hayatlarını yönlendirme noktasında rehberlik edecek bu projeleri hayata geçirmekten dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

BTÜ’nün ilk olan ve öne çıkan diğer projeleri hakkında bilgi veren Rektör Naci Çağlar, "Türkiye’deki teknik üniversiteler arasında iş birliğini artırmak, ortak hedefler doğrultusunda sinerji oluşturmak amacıyla Teknik Üniversiteler Birliği’nin kurulmasına öncülük ederek, yükseköğretim alanında örnek bir rol üstlendik. Bununla birlikte ‘tescilli özgün kariyer modelimiz’ ile öğrencilerimizi yalnızca akademik anlamda değil, kariyer planlaması konusunda da donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin tamamı için zorunlu olan Eleştirel Düşünme Yöntemleri ve Yapay Zeka derslerimiz sayesinde öğrencilerimiz hem düşünsel derinlik hem de teknolojik yetkinlik kazanarak çağın gerekliliklerine uygun bireyler olarak yetiştiriliyor. İşletmede Mesleki Eğitim Programımız (İMEP) ile 4’ncü sınıf öğrencilerimizi bir dönem boyunca tam zamanlı sektöre yolluyoruz. BTÜ, bu vizyoner adımlarıyla sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda toplumsal katkıya da odaklanarak yükseköğretimde örnek teşkil etmeye devam ediyor. Bugünkü projemiz de ilklere imza atan üniversite olmamızın diğer bir somut örneğidir. İlk olmaya, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hedef gençlerin geleceğini doğru yönlendirebilmesi"

BTÜ’nün "şehir ile bütünleşen üniversite" olma hedefi ile ürettiğini ifade eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, ülkenin geleceği gençlere yönelik çalışmalara ayrıca önem verdiklerini vurguladı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilecek iki ayrı projenin, gençlerin geleceğini doğru yönlendirebilmesi adına çok kritik olduğunu ifade eden Rektör Naci Çağlar, "100 Okul 100 Akademisyen Projemiz ile akademisyenlerimiz lise öğrencileriyle buluşacak. Resmi ve özel tüm ortaöğretim kurumlarının başvurduğu projenin ilk etkinliğini ise Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileriyle gerçekleştirdik. Proje, sıradaki okullarımızla devam edecek" diye konuştu.

"Gençleri merkeze alan projelere devam edeceğiz"

Bursa Teknik Üniversitesinde liselerinin de artık bir yerinin olacağını belirten Rektör Çağlar, "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa Projemiz ile üniversitemizdeki her bölümümüze, 5 kontenjan ekleyeceğiz. Lise öğrencilerimiz not ortalaması sıralamasına göre tercih ettikleri bölüme yerleşecekler. Aralık ve ocak aylarında 1 ay sürecek olan derslerle, öğrenciler hem üniversiteye gitmeden hedefledikleri bölümü tanıyacaklar hem de üniversite kültürüne adapte olacaklar. Tüm çabamız, gençliğimizin öğrenim ve kariyer yolculuğunu doğru yönlendirebilmesi için. Biz üniversite olarak gençlerimize yönelik projeleri, onların da fikirlerini ve önceliklerini merkeze alarak hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Geleceğe donanımlı gençler yetiştiriyoruz"

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise proje fikrini ortaya koyan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’a teşekkür ederek, "Burada, gençlerimizin eğitim hayatında bir dönüm noktası olacak iki önemli projeyi hayata geçirmenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz "100 Okul 100 Akademisyen Projesi" ve "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa Projesi", liseli gençlerimizin geleceğe daha donanımlı, daha bilinçli ve daha kararlı adımlarla ilerlemelerini hedefliyor. Gençlerimiz için üniversitemizle farklı projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Dolayısıyla projelerin öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.