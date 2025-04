Kayseri’de 49. Turizm Haftası etkinlikleri başladı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun; "Erciyes’in yanı sıra çeşitli alanlarda kültür varlıklarımız, doğal güzelliklerimizin tanınırlığı her yıl daha da artmaya başladı" dedi.

49. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli’nde çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri’nin her yıl daha fazla yerli ve yabancı misafir ağırladığını ifade etti. Kayseri’nin kültür varlıkları ve doğal güzelliklerinin tanınırlığını artırmak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Dursun; "Her yıl 15 - 22 Nisan Turizm Haftası olarak kutlanıyor. Biz de bu yıl Turizm Haftası kutlamalarının başlangıcını yaptık, çeşitli etkinliklerle bu haftayı kutlayacağız. Turizmde farkındalığı oluşturmak için çeşitli etkinlikler planladık. Panellerimiz var, okullarda öğrencilerimizle beraber turizm söyleşilerimiz olacak. Onun dışında ilimizdeki turizm değerlerimizle geziler ve farklı etkinlikler yapacağız. Şehrimizde Erciyes Kayak Merkezi gibi dünyaca ünlü ve çok sayıda her yıl yerli ve yabancı misafir ağırladığımız turizm değerimiz var. Erciyes’in yanı sıra çeşitli alanlarda kültür varlıklarımız, doğal güzelliklerimizin tanınırlığı her yıl daha da artmaya başladı. Soğanlı’da, Erdemli’de yapılan çalışmalar; Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın büyük destekleriyle bu tür yerlerin bilinmesi büyük önem arz ediyor. Her yıl buralara gelen ziyaretçilerimizin sayısı artmaya başladı. Bu yıl da Bayramhacı’da bir program planladık. Tomarza Böke’de kano gezimiz olacak. Turizmde çeşitliliği artırıyoruz, yeni alanlar da planladıklarımız içerisinde var. Şehrimizin değerleri çok; Koramaz Vadisi, devamında Kültepe gibi önem arz eden kültürel değerlerimiz ve doğal güzelliklerimiz var. Buraların da tanınması için çeşitli çalışmalar içerisindeyiz. Gün geçtikçe de yeni noktaların tanınırlığı ve ağırladığımız misafir sayısı da her geçen yıl artıyor. Burada emek veren çok kişi var, en büyük paydaşlarımızdan birisi de turizmcilerimiz. Bu hafta da onların haftasını kutluyoruz. Turizmcilerimiz gerçekten bu yerlerin tanınması için büyük destek veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü de farkındalık oluşturmak adına Turizm Haftası’nın önemli olduğunu kaydederek; "Turizm Haftası’nın hayırlı olmasını diliyorum. Biz de Erciyes Üniversitesi olarak haftaya katkı yapıyoruz. Turizm farkındalığının artırılması adına bu haftalar kutlanıyor. Kayseri; turizm zenginliği açısından Türkiye’de öne çıkan destinasyonlardan birisi. Bununla ilgili farkındalık oluşturmak adına bu haftanın etkili bir şekilde kutlanmasını diliyorum" diye konuştu.