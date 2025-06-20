Manisa’nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kalınharman Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi. Kula Belediyesi de söndürme çalışmalarına 3 kepçe, 1 dozer, 1 arazöz, 2 küçük sulama tankeri, 1 paletli ekskavatör ve 20 personelle destek verdi. Yangına hızlı ve koordineli şekilde yapılan müdahale sayesinde alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, ekipler yeniden alevlenmelere karşı tedbirlerini sürdürüyor.

Yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi alan ve Kula Kaymakamlığı’na vekâlet eden Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, yaptığı açıklamada, "Yangına ilk andan itibaren tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, yetkililer özellikle hasat sezonunda artış gösteren anız yangınlarına dikkat çekti.

Bu yıl içinde çıkan çok sayıda anız yangını, kontrolsüz şekilde büyüyerek ormanlık alanlara sıçradı. Sadece anız yakımına neden olan biçerdöver operatörlerine ve tarla sahiplerine yönelik toplamda 10 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Uzmanlar, anız yangınlarının yalnızca tarımsal alanları değil, aynı zamanda orman ekosistemlerini de tehdit ettiğini belirterek, biçerdöver operatörleri ve çiftçilere daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.