Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sosyal medyada oltayla yakalanan köpek balıklarının su yüzeyine çıkarılarak görüntülenmesine tepki göstererek, "Bu hayvanlar oksijen yoksunluğunda dakikalar içinde büyük stres yaşıyor, adeta işkence görüyorlar. Bu tür paylaşımlara karşı yaptırım uygulanmalı" dedi.

Oltayla yakalanan köpek balıklarının su yüzeyine çıkarılarak video ve fotoğraf çekimi amacıyla tutulması, ardından bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, yalnızca hayvan refahı açısından değil, deniz ekosistemi ve çevre bilinci açısından da ciddi bir sorun oluşturuyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu uygulamaların doğaya zarar verdiğini ve kamuoyunda yanıltıcı bir korku algısına neden olduğunu dile getirdi. Gökoğlu, bu davranışların hayvanlara büyük zarar verdiğini belirterek, yalnızca canlılara değil, toplumun doğaya bakışına da olumsuz etki ettiğini söyledi.

"Bu bir işkencedir"

Prof. Dr. Gökoğlu, yapılan uygulamaların hayvan haklarını ihlal ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Hayvanlara zarar veriliyor aslında. Sırf sosyal medyada paylaşmak için yakalayıp fotoğraf çekmek, video kaydetmek hayvana yapılan işkencedir. Üstelik köpek balıkları oksijene çok ihtiyaç duyan canlılardır. Suyun üstüne çıkarıldıklarında dakikalarca oksijensiz kalıyorlar. Bu canlılara adeta işkence ediliyor. Ben bakanlığı buradan uyarıyorum. Bu tür paylaşımlara karşı yaptırım uygulanmalı".

"Görüntüler korku oluşturuyor, denize giren çekiniyor"

Paylaşılan videoların, denize girecek vatandaşlarda da endişe oluşturduğuna dikkat çeken Gökoğlu, "Yaz geldi, plaj sezonu başladı. Ama insanlar bu görüntüler nedeniyle denize girmeye korkuyor. Her gören bana ‘Hocam köpek balığı var mı?’ diye soruyor. Elbette var çünkü bu hayvanların yaşam alanı deniz. Ancak sanki çoğalmışlar gibi bir algı yapılıyor. Oysa durum tam tersi, sayıları giderek azalıyor" dedi.

"Artık herkes görüntü çekip paylaşıyor, bu da algıyı bozuyor"

Köpek balıklarının daha sık görülüyor gibi algılanmasının sebebinin teknolojik yaygınlık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Eskiden bu kadar çok görüntü alınamıyordu. Şimdi cep telefonları sayesinde en küçük olay bile kayda alınıyor ve sosyal medyada hızla yayılıyor. Tekneler çoğaldı, insanlar çoğaldı, avcılık arttı. Bu da köpek balıklarının daha sık görülüyormuş gibi anlaşılmasına yol açıyor" diye konuştu.

"Oksijensiz kaldıkları her saniye ölümle burun buruna geliyorlar"

Gökoğlu, köpek balıklarının sudan çıkarıldıklarında ağır bir stres yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu hayvanlar oksijen yoksunluğunda dakikalar içinde büyük stres yaşıyor, adeta işkence görüyorlar. Gösteri uğruna yapılan bu uygulama hem işkence hem de ekosisteme zarar. Denize geri bırakıldıktan sonra bile stresten çıkmaları günler alabilir. Belki 3 gün, belki bir hafta boyunca bu travmayı atlatamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Doğayı çocuklarımızdan ödünç aldık, onları da düşünmeliyiz"

Bu tür canlıların doğanın bir parçası olduğunu ve korunması gerektiğini ifade eden Gökoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben her köpek balığı gördüğümde seviniyorum. Hâlâ yaşayabiliyor olmaları umut verici. Çünkü bunlar deniz ekosisteminin en üst tabakasında yer alır. Düzenleyici görevleri vardır. Biz doğayı çocuklarımızdan ödünç aldık. Onlara daha iyi bir doğa bırakmakla yükümlüyüz".

"Az yavru verirler, sık üremezler, her türlü tehdit altındalar"

Köpek balıklarının biyolojik özellikleri nedeniyle popülasyonlarının hızlıca azaldığını kaydeden Gökoğlu, aşırı avcılığın yanı sıra yaşam alanı kaybı ve kirliliğin de tehdit oluşturduğunu söyleyerek, "Bu türler çok az yavru verir. Bazıları üç yılda bir doğum yapar. Aşırı avcılık, yaşam alanlarının daralması ve deniz kirliliği nesillerini tehdit ediyor. Özellikle kıyılarımızda yakalananlar savunmasız türler. Zararsız canlılar. Vatandaşlarımız lütfen onları görüntülemek için eziyet etmesin" dedi.

"Sahiller bizim olduğu kadar onların da"

Vatandaşlara sadece köpek balıkları konusunda değil, çevre temizliği açısından da sorumluluk düşüğünü belirten Gökoğlu, "Denize girerken lütfen sahillerde çöp bırakmayın. O alanlar yalnızca bize değil, deniz canlılarına da ait. Bizim yaşama hakkımız olduğu kadar onların da hakkı var" çağrısında bulundu..