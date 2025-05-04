Konya’da son bir haftada etkili olan yağışların ardından vatandaşlar haftanın son gününde parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Konya’da il genelinde son bir haftada soğuk, yağmurlu ve kapalı hava hakim oldu. Yer yer sağanak şekilde yağmur yağışı etkili olurken, hava sıcaklıkları 8-15 derece arasında seyretti. Vatandaşlar bugün güneşli hava sebebiyle parklara akın etti. Kimi vatandaş banklarda, çimlerde oturarak güneşli havanın tadını çıkarırken kimileri çocukları ile oyun parklarında eğlendi. Meteoroloji tahminlerine göre ise pazartesi gününden itibaren hava sıcaklarının 20 derecenin üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.

Pazar gününü güneşli havada parkta geçiren vatandaşlar, yağışlardan dolayı eve kapandıklarını ifade ederek, güneşli havanın tadını çıkardıklarını belirtti.