Antalya’nın Korkuteli ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin camından fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Korkuteli ilçesi Ballık Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Borazan’ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada camdan dışarı savrulan Borazan, başını sert zemine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde sürücü Bayram Borazan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüsçü camiasını yasa boğan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.