Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kahta ilçesi Girne Mahallesi Kurtuluş Caddesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.S.A. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü M.S.A. ile otomobilde bulunan M.C.A. (18) ve M.N.A. (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.