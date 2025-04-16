Kocaeli Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kadın Meclisi iş birliği sahnelenen "4 Kadın 1 Yüzük" adlı tiyatro oyununda, Gölcüklü kadınların oyunculuk performansı, izleyenleri hayran bıraktı. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri “4 Kadın 1 Yüzük” adlı tiyatro oyunu ile devam etti. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kadın Meclisi iş birliği hazırlanan tiyatro oyunu Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda sahnelendi. Tamamı Gölcük Kent Konseyi Kadın üyesi ev hanımlarından oluşan oyuncu gurubunun tiyatro performansı izleyenlerin beğenisini kazandı.

SALON TAMAMEN DOLDU

Kervansaray’da düzenlenen oyuna; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eşi Türkan Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salonun tamamen dolduğu oyunda izleyiciler, Gölcüklü kadınların performansı ile keyifli bir akşam geçirdiler.

BAŞKAN SEZER TEBRİK ETTİ

Tiyatro oyunu sonunda oyuncuların performansından övgü ile bahseden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Tamamı ev hanımlarından oluşan ve profesyonelleri aratmayan bir performansla oyunu sahneleyen; Bahriye Gökat, Melek Altun, Nermin Sıdal, Rahime Özcan, Ülkü Subaş ve Yönetmen Şenay Karaaslan'ı tebrik ediyor, salonu tamamen dolduran seyircilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.