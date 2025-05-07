Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki çekicinin römorkuna çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 47. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 06 DLY 415 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 06 AN 0613 plakalı çekicinin römorkuna çarptı. Kazada sürücü M.G. ile yolcu M.M. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.