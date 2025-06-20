Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kırgızistan’da ‘Patlama Sonrası Olay Yeri İnceleme Kursu’ düzenlendi.

TİKA ve Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Kriminal Başkanlığı iş birliğinde, 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında Kırgızistan’da ‘Patlama Sonrası Olay Yeri İnceleme Kursu’ gerçekleştirildi.

Kırgızistan İç Kuvvetler Komutanlığında görevli 19 rütbeli personele yönelik düzenlenen eğitim programında, olay yeri incelemesinin amacı, yöntem ve teknikleri detaylı olarak aktarıldı.

Katılımcılara ayrıca adli fotoğrafçılık, parmak izi ve iz tespiti, biyolojik ve kimyasal inceleme yöntemleri ile patlayıcı madde olaylarında olay yerinin analizine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler de verildi. 5 gün süren kapsamlı eğitim programının sonunda düzenlenen törende kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

TİKA’nın desteğiyle hayata geçirilen bu program, Kırgızistan güvenlik birimlerinin teknik kapasitesinin artırılmasına ve iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağladı.