Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili’nde Kilisliler camilere akın etti.

Şehirdeki camilerde düzenlenen kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, dua edip ibadet etti. Edilen dualar ve okunan Kur’an-ı Kerim ile manevi bir atmosfer yaşandı. Hacı Mustafa Cümbüş Camii’nde kandil gecesi dolayısıyla yoğun bir katılım oldu.

Kilisliler, kandilin rahmet ve mağfiret vesilesi olduğunu belirterek, Ramazan ayına hazırlık için bu özel geceyi fırsat bildiklerini ifade etti.