Sözü ve müziği kendisine ait olan "Hayatımın Anlamısın" isimli yepyeni şarkısı ile Kasım ayında dijital platformlarda dinleyicilerle buluşan Keşanlı sanatçı Mert Sel, sesinin güzelliği ve kendine has yorumu ile bir anda dikkatleri üzerine çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı sanatçı Mert Sel'in dijital platformlarda dikkat çeken şarkıları, kısa sürede 15 bin takipçi sayısına ulaştı.

Her şarkısı Instagram’da100 binin üzerinde tıklanma alırken, genç yorumcu Sel, bu başarılarından ötürü Takvim Gazetesi'nde de yer aldı.

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunu olan ve Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Yüksek Lisans bölümünde son sınıf öğrencisi olanak eğitimine devam eden Mert Sel, aynı zamanda Müzik öğretmeni olarak görev yapıyor.

Dinleyenleri tarafından "Kadife Ses" olarak anılan genç ve yetenekli müzisyen, yapmış olduğu müzik türü ve insanı etkileyen kendine özgü yorumuyla Doğunun ve Batının sentezini ortaya koyup, başarılı bir şekilde gümbür gümbür geliyor. Mert Sel'in gelecek günlerdeki çalışmaları, sevenleri ve hızla büyüyen dinleyici kitlesi tarafından heyecanla bekleniyor.