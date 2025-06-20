Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde eğitim alan 923 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nin minik öğrencileri karnelerini aldı. Teomanpaşa, Sakarya, Ahatlı, Erenköy, Özgürlük ve Varsak şubelerinde gerçekleştirilen törenlerde, toplamda 923 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Mezun olan 273 minik ise yeni bir eğitim yolculuğuna adım atmanın heyecanını taşıdı. Şarkılarla, danslarla ve çeşitli etkinliklerle renklenen karne töreni çocukların ve ailelerinin unutamayacağı anlara sahne oldu. Çocuklar karne almanın heyecanını yaşarken, ebeveynler de miniklerin bu özel anına tanıklık etti. Eğitim dönemini başarıyla tamamlayan minik öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırlanan bu özel günde hem eğlendi hem de ilk kez başarı belgelerini almanın gururunu yaşadı. Öğrencilerin yıl boyunca yapmış oldukları proje çalışmaları da kreş bahçesinde sergilenerek, ebeveynlerin beğenisine sunuldu.

Yaz tatilini tüm çocukların verimli ve keyifli geçirmesini dileyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, miniklere yazdığı karne mesajında, "Geleceğimizin gülen yüzleri çocuklarımız, her biriniz içimizdeki umut, yarınlarımızın en büyük heyecanısınız. Keyifle geçen bir yılın ardından aldığınız ilk karneniz için hepinizi yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.