Kepez Belediyesi, yağmur suyu taşkınlarını önlemek için başlattığı drenaj çalışmalarına Varsak Demirel Mahallesi’nde devam ediyor. Başkan Mesut Kocagöz, "Kepez’in hiç bir mahallesi bir daha böyle bir afetle karşı karşıya kalmasın diye çalışıyoruz. Kepez’in alt yapısını güçlendirmeye, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kepez’in dört bir yanında yürütülen alt yapı ve dere ıslah çalışmalarıyla sel baskınlarının önüne geçiliyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dere ıslah çalışmalarıyla ilçenin taşkın riskini en aza indiriyor. Bu çerçevede, başlatılan yağmur suyu drenaj hattı ve taş tahkimat çalışmaları, Varsak Demirel Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Varsak Demirel Mahallesi ve komşu Menderes Mahallesi’ni kapsayan çalışmalarda 506 metre uzunluğunda drenaj hattı, 6 bin metre karelik alanda taş tahkimat ile destekleniyor. 6 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki çalışma bölgedeki dere yatağını koruyarak, taşkın riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Taşkınlara karşı çalışmalar

Kepez, 12 Şubat 2024’te metrekareye düşen 372 kilogram yağış nedeniyle büyük bir sel felaketi yaşamış, yollar su altında kalmış ve birçok binanın bodrum ve zemin katı yağmur suyuyla dolmuştu. Felaketin ardından bölgeye giden Mesut Kocagöz, zarar gören mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlara destek olmuştu. 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, göreve gelir gelmez ilçedeki altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirecek projeleri devreye aldı. Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü iş birliği içinde, ilk olarak Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde 30 metrelik yağmur suyu kanalı inşa edildi. Ardından Ay Deresinin başlangıç noktasında dere yatağı açılarak taşkınlara karşı önlem alındı.

Kocagöz, çalışmaları yakından takip ediyor

Kepez’de su taşkınlarına karşı yapılan çalışmaları yakından takip eden Başkan Kocagöz, "12 Şubat’ta yaşadığımız sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Kepez’in hiçbir mahallesi, hiçbir vatandaşımız bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya kalmasın diye çalışıyoruz. Varsak’taki bu çalışmamızda bu kararlılığımızın bir parçasıdır. İlçemizin altyapısını güçlendirmeye, su taşkınlarına karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.