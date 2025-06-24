Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahadır Orkun Özbay, vücuda yapışan kene üzerine ateş basmanın ve kimyasal dökmenin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riskini artırdığını belirtti.

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahadır Orkun Özbay, yaz aylarında artan kene temaslarına karşı vatandaşları uyardı. KKKA hastalığının keneler yoluyla bulaşan tehlikeli bir virüs enfeksiyonu olduğunu belirten Özbay, özellikle kenenin çıkarılması sürecinde yapılan yanlışların hayati risk taşıdığını söyledi.

"Üzerine ateşle basmak kesinlikle yanlıştır"

Dr. Özbay, kene vücuda tutunduğunda en hızlı şekilde, çıplak elle temas etmeden ve ezilmeden çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Kene üzerine kimyasal madde dökmek ya da üzerine ateş basmak kesinlikle yanlıştır. Bu tür uygulamalar, virüsün kana karışma ihtimalini artırır" dedi.

Keneyi çıkartırken cımbız, eldiven ya da naylon poşet kullanın

Kenenin uygun bir cımbız, eldiven ya da naylon poşet yardımıyla çıkarılabileceğini ifade eden Özbay, çıkarılamaması durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Özbay, her kenenin hastalık taşımadığını, ancak KKKA virüsünün bulaşma riskine karşı temkinli olunması gerektiğini belirtti.

İlk 10 gün kritik

Kene tutunmasından sonraki 10 günlük sürenin önemli olduğunu ifade eden Özbay, "Bu süreçte ateş, kas ve karın ağrısı, ishal, kusma gibi belirtiler gözlemlenirse mutlaka doktora başvurulmalı" diye konuştu. Özbay ayrıca kenelerin zıplamadığını, tırmanarak vücuda ulaştığını hatırlatarak, özellikle saç dipleri, koltuk altı ve kasık gibi bölgelerin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.