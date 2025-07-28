Aşırı sıcak havanın etkili olduğu Erzincan’da en sıcak hava 42 derece ile Kemaliye’de ölçüldü.

Aşırı sıcaklara karşı arıları koruyun
Aşırı sıcaklara karşı arıları koruyun
İçeriği Görüntüle

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgâr güney ve batılı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En yüksek hava sıcaklığı Kemaliye’de 42 derece, Erzincan merkezde 38, Çayırlı’da 35, İliç’te 40, Kemah’ta 41, Otlukbeli ve Refahiye’de 36, Tercan ve Üzümlü’de 37 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA