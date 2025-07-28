Aşırı sıcak havanın etkili olduğu Erzincan’da en sıcak hava 42 derece ile Kemaliye’de ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgâr güney ve batılı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En yüksek hava sıcaklığı Kemaliye’de 42 derece, Erzincan merkezde 38, Çayırlı’da 35, İliç’te 40, Kemah’ta 41, Otlukbeli ve Refahiye’de 36, Tercan ve Üzümlü’de 37 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.