Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanı’nda Ramazan ayına özel kurduğu etkinlik alanında birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle vatandaşları bir araya getiriyor.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her akşam düzenlenen etkinlikler, gösteriler ve konserler ile vatandaşların unutulmaz bir Ramazan ayı geçirmesini planlıyor. İftar sonrası alanda kurulan yöresel tatlar, el yapımı ürünler ve hediyelik eşyaların yer aldığı stantları gezen vatandaşlar eski Ramazanları Keçiören’de yaşıyor. Ayrıca her gün farklı sanatçıların sahne aldığı konserlerde aileleriyle birlikte doyasıya eğlenen vatandaşlar, Ramazan akşamlarını keyifle geçiriyor.

Çocuklara özel eğlence

Çocuklar için özel olarak kurulan oyun alanında, minikler gönüllerince eğlenirken Osmanlı macunu ve pamuk şekerlerin de tadını çıkarıyor. Şenlik alanında gerçekleştirilen meddah oyunlarından Hacivat Karagöz gösterilerine, maskot gösterilerinden yüz boyama etkinliklerine, çuval yarışmasından balon gösterisine kadar birçok etkinlikle çocuklar doyasıya eğleniyor. Ramazan ayının atmosferine uygun olarak hazırlanan alan, birbirinden farklı etkinliklerle binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

"Tüm vatandaşlarımızı Kalaba Kent Meydanı’nda kurduğumuz Ramazan etkinlik alanımıza bekliyoruz"

Ramazan etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı Ramazan ayında vatandaşlarımızla bir arada olmak için her akşam birçok noktada Keçiörenlilerle iftar sofralarında bir araya geliyor, şenlikler düzenliyor, geleneklerimizi yaşatıyoruz. Hem geçmişten günümüze uzanan kadim kültürel mirasımızı yaşatmak hem de Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte paylaşmak için tüm vatandaşlarımızı Kalaba Kent Meydanı’nda kurduğumuz Ramazan etkinlik alanımıza bekliyoruz" dedi.