Ankara’nın Keçiören Belediyesince düzenlenen "Unutulmayanlar" konseri müzikseverlere nostaljik bir akşam yaşattı.

Keçiören Belediyesi konservatuvarı tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Unutulmayanlar" konseri müzikseverlere nostaljik bir akşam yaşattı. Keçiören Belediyesi Türk Hak Müziği Korosu tarafından hem solo hem de koro halinde seslendirilen şarkılar eşsiz nağmelerle Keçiören’de yankılandı. Klasikleşerek hafızalara kazınmış birbirinden güzel eserler vatandaşları geçmişe götürdü. Koro şefliğini İlkim Eylül İlk’in yaptığı konserde şarkılara eşlik eden vatandaşlar hem eğlendi hem de hüzünlü anlar yaşadı.

Konser sonunda katılımcılara seslenen Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, "Keçiören Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan’ın siz kıymetli Keçiörenlilere selamı var. Keçiören, düzenlediğimiz etkinliklerle Ankara’nın kültür ve sanat merkezi haline geliyor. Koromuza ve koro şefimize bu güzel gece için teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Karadağ konserin sonunda Koro Şefi İlkim Eylül İlk’e çiçek takdim etti.