Türkiye'nin enerji ihtiyacının karışlanması için 52 yıl önce kurulan Keban Baraj Gölü'nde su miktarının maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 7 yıl sonra ilk defa savaklar açılacak.

Türkiye'nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan ve 1974 yılında faaliyete geçen Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 52 yılı geride bıraktı. 52 yıldır ekonomiye önemli katkıda bulunan baraj, ülkenin enerji üretiminin büyük bir bölümüne katkı sağlıyor. Doğu Anadolu Bölgesi ve Elazığ'ın bu sene rekor düzeyde kar yağışı almasıyla Keban Baraj Gölü'nde su seviyesi maksimum seviyeye ulaştı. En son 2019 yılının Mayıs ayında savaklarını açan baraj, aradan geçen 7 yılın ardından savaklarını açmaya hazırlanıyor. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, pazartesi veya salı günü savakların açılarak su tahliyesine başlanacağını açıkladı. Tahliye süresince akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşları uyaran DSİ, baraj ve akarsu yataklarından uzak durulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişleri yaşanmaktadır. Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla 11-12 Mayıs 2026 tarihleri itibarıyla Elazığ Keban Barajı'nda kontrollü su tahliyesine (su bırakma) başlanacaktır. Tahliye süreci ve akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri, baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca akarsu yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması önemle rica olunur' denildi.