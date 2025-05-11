Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Mobil Beyaz Masa birimi ile şehrin dört bir yanında hizmeti vatandaşın ayağına götürerek Kayserililer ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki bağı güçlendirmeyi sürdürüyor.

Kayseri’ye hizmet noktasında kamu kurum, kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare ve ortak akla önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkin bir yerel yönetim hizmeti için vatandaşlarla belediye arasındaki güçlü iletişime de azami hassasiyet gösteriyor. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mobil Beyaz Masa birimi, semt pazarlarında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda, özel gün ve haftalar dolayısıyla düzenlenen programlar başta olmak üzere çeşitli ekinlik ve organizasyonlarda hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Büyükşehir’in Mobil Beyaz Masa birimi gittiği her yerde vatandaşları güler yüzle konuk ederek talep, öneri ve şikâyet gibi geri bildirimleri kayıt altına alıp ivedilikle inceme ve değerlendirmeye alınması için Büyükşehir’in ilgili birimlerine ulaştırıyor. Kayserililer de erişilebilirlik açısında büyük bir kolaylık sağlayan bu hizmet sayesinde her türlü talep ve önerilerini kolay bir şekilde, doğrudan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne iletiyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan Mobil Beyaz Masa hizmeti, kentin dört bir yanında vatandaşları konuk etmeye devam edecek.