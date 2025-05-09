Kastamonu’da "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler ormanlık alanlarda yangın riski oluşturabilecek çöpleri topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının önlenmesi ve farkındalığın oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde, il merkezi ve tüm ilçelerde çöp toplama etkinlikleri düzenlendi. Bu çerçevede, Merkez ilçe Aksinir köyü Gelindağı mevkisinde Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ile kamu personeli, öğrenciler ve orman gönüllülerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte orman içinde yangına yol açabilecek atıklar toplandı.

‘Orman Benim’ etkinliğinde Tosya tek yürek oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde başlatılan 2Orman Benim’ kampanyası kapsamında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

9 Mayıs’ta tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğine Tosya’da geniş bir katılım sağlandı.

Tosya ilçesinde "Orman Benim" etkinliği çerçevesinde gönüllüler, öğrenciler ve kamu görevlileri tarafından ormanlar temizlendi. Etkinliğe Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, siyasi parti temsilcileri, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü personelleri ve Tosya Milli Parklar Şefliği personelleri katıldı.