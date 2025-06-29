Kars’ın Akyaka ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sele neden oldu. Selde ahırlar ve ekili alanlar sular altında kaldı.

Akyaka ilçesinde özellikle kırsal mahallelerde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel, çok sayıda ahırı ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ekili tarlalarını sular altında bıraktı. Sel suları nedeniyle yem depoları ve hayvan barınakları zarar gördü.

Her yıl aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ifade eden Cengiz Yılmaz, "Her yıl bu sorunu yaşıyorum. Sel geliyor ahırıma doluyor. Geçen yıl aynı sıkıntıyı yaşadım. 25 ton arpam gitti, bir danamı kaybettim. Yetkililere sesimi duyurmak istiyorum, buna bir çözüm bulun" dedi.

Tarım arazilerindeki hasarın boyutunun suyun çekilmesiyle birlikte daha net ortaya çıkması bekleniyor.