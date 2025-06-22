Karadeniz’in köklü geleneklerinden biri olan yayla göçü, Trabzon’un Şalpazarı ilçesindeki son göçlerle birlikte tamamlandı.

Karadeniz’in dik yamaçlarında, ormanla gökyüzünün birleştiği noktalara doğru yolculuk sürüyor. Şalpazarı’nın Sinlice Mahallesi’nde yaşayan Salih Usta, her yıl olduğu gibi bu yıl da ineklerini rengârenk süsleyerek yayla yolculuğuna çıktı. Geleneksel kıyafetleri, çanları ve püskülleriyle donatılan hayvanlar, adeta bir görsel şölen sundu.

Trabzon’un birçok ilçesinde coşkulu ve renkli görüntülere sahne olan yayla göçünde hayvanlarını süsleyip çanlarla donatan yaylacılar, yöresel giysiler eşliğinde adeta geçmişle gelecek arasında kültürel bir köprü kuruyor.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Salih Usta, yayladan dönüşlerin kendisi ve hayvanları için her zaman hüzün dolu olduğunu belirterek, "Geçen sene yayladan gelirken çok üzülüyorum. Hayvanlar da öyle. Hayvanlar bağıra bağıra geri dönüyorlar. Hep hayvancılıkta uğraştım. Hayvanların sevgisinden gurbete gitmedim. Geçimimi onlarla sağlıyorum. Allah’a çok şükür bugüne kadar geldik. Hayvanlar bir başka. Ben onların, onlar benim dilimden anlıyor" ifadelerini kullandı.