Doğu Karadeniz Bölgesi’nde karayolu güzergâhlarında art arda yaşanan heyelan ve kaya düşmeleri, ulaşım güvenliğini tehdit ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle dağlık ve dik yamaçlardan geçen karayolları, artan heyelan riski nedeniyle ulaşım güvenliğini tehdit ediyor. Bölgenin doğal yapısıyla birleşen yoğun yağış, toprak doygunluğu ve yol genişletme çalışmaları, karayolu şevlerini zayıflatarak taş düşmeleri ve heyelan olaylarını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin güzergâhlarında sık sık yaşanan toprak kaymalarının, geçmişte dar olan yolların genişletilmesiyle birlikte oluşan dik şevlerden kaynaklandığını belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle karayolu şevlerinin artık yorulmuş durumda olduğunu belirterek, "KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi olarak bunu bölgemizde bulunan kamu kurumları ile ortaklaşa çözmeye çalışıyoruz. Kamu kurumlarıyla ortak projeler geliştirerek karayolu şevlerinde kaya düşme vakalarına çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

"Karayolu şevlerindeki kaya kütleleri artık yoruldular"

40-50 yıl öncesine kadar dar olan karayollarının genişletildiğini kaydeden Ersoy, "23 Nisan tarihinde Torul-Kürtün karayolunda bir taş düşme vakası yaşandı. Karayolu ulaşıma kapandı. Bununda sonucunda taş düşmeleri baraj gölüne kadar ulaştı. 40-50 yıl öncesine kadar daha dar olan karayolları genişletilerek şehirleri birbirine bağlayan yollara dönüştü. Fakat bu karayolu şevlerindeki kaya kütleleri artık yoruldular. Kaya kütleleri kendileri artık kaya düşme vakalarını meydana getirmeye başladı. Bunlar için bizim projelerimiz var. Bu projeleri kamu kurumlarıyla hayata geçirmek için hazırız. Kendileri ile bu bilgileri paylaştık. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak projelerimiz sonucunda Torul-Kürtün karayolunda iyileştirme çalışmalarına başladık. Aynı şekilde Hopa-Artvin karayolundaki kaya şevlerini iyileştirme çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.