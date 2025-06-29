Karabük Üniversitesi’nde, üniversite genelindeki tüm birimlerde atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine kazandırılmasını sağlayan "Atık ve Geri Dönüşüm Sistemi" kuruldu.

Karabük Üniversitesi, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı. Üniversite genelinde uygulanmak üzere kapsamlı bir Atık ve Geri Dönüşüm Sistemi kuruldu. Bu sistemle tüm birimlerde oluşan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor.

Üniversite olarak atık ve geri dönüşüm konusuna büyük önem verdiklerini belirten Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Çünkü dünyanın kaynakları sınırsız değil. Sınırsız olmayan bu kaynakları dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Özellikle geri dönüştürülebilir olanları mutlaka geri dönüşüm sistemine dahil etmeli, atık üretimini en aza indirecek şekilde planlamalı ve uygulamalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atık ve geri dönüşüm konusuna büyük bir hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Kırışık, "Ülkemizin bu alanda önemli bir gelir elde etmesini, kaynaklarının dikkatli kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini istiyor. Aynı şekilde Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi de kamu kurumları ve özel sektör tarafından yaygın şekilde uygulanmaya çalışılıyor. Bu çok büyük ve önemli bir projedir" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Karabük Üniversitesi olarak özgün bir sistem kurmak üzere çalışma başlattıklarını duyuran Kırışık, şu bilgileri verdi:

"Bu doğrultuda Türkiye’de bu alanda en başarılı kurumlarla görüştük, yerinde incelemelerde bulunduk. Örneğin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi atık ve geri dönüşüm konusunda Türkiye birincisi olmuş, önemli bir başarıya imza atmıştır. Biz de ekibimizle birlikte bu üniversitenin atık ve geri dönüşüm sistemini inceledik. Onların öneri ve yönlendirmelerini dikkate alarak üniversitemizde daha da gelişmiş bir sistemi kurmaya çalıştık."

Yaklaşık altı aydır bu proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Kırışık, 30 Ocak’ta başlatılan pilot uygulamaların ardından sistemin üniversite geneline yayıldığını söyledi.

Sistemin detaylarına da değinen Kırışık, "Kâğıt, cam, metal, plastik, atık yağlar, atık piller gibi birçok farklı alanda geniş kapsamlı bir geri dönüşüm hizmeti sunuyoruz. Kurduğumuz merkezi bu sistemin başlangıç noktası olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bu sistemin sadece üniversite ile sınırlı kalmayacağını ve Karabük genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktaran Rektör Kırışık, "Belediyelerimiz, valiliğimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak bu sistemin Karabük’te de benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını arzu ediyoruz. Böylece geri dönüşüm konusunun ülkemizde daha fazla önemsenmesini sağlayabiliriz" diye konuştu.

Atıkların çevreye olan zararına da dikkat çeken Kırışık, "Bir adet atık pil toprağı kullanılamaz hale getiriyor. Bir litre sıvı atık yağ, tonlarca suyu kirleterek kullanılmaz hale getiriyor. Bu tür atıkların temizlenmesi çok büyük maliyetlere yol açıyor. Su kaynaklarımız, topraklarımız ve verimli alanlarımız sınırlı. Bu nedenle atık ve geri dönüşüm konusunda duyarlılığa büyük ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Kurulan Atık ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü ile birlikte sistemin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini belirten Rektör Kırışık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzun vadede bu sistemi adım adım susuz bırakmayan, sürdürülebilir bir sisteme dönüştürmeyi hedefliyoruz. Karabük’e nasıl uyarlanabileceğini araştırıyoruz. Hedefimiz, dünyada en gelişmiş sıfır atık sistemlerinden birini kurmak. Yeni yöntemler, yeni modeller geliştirerek bu alanda örnek olmayı istiyoruz. İnşallah bu süreçte de başarılı olacağız ve Karabük, Türkiye’ye örnek olacak bir model haline gelecektir."