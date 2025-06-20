Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası’nın gözde noktalarından biri olan Küçükova bölgesinde çevre temizliği çalışması gerçekleştirildi.

Erdek’in nadide yerlerinden olan Küçükova bölgesinde çevre aktivistleri tarafından yapılan çalışmada, doğaya bırakılan atıklar tek tek toplandı ve toplamda 80 torba çöp çıkarıldı.

Yaz sezonunda piknik ve deniz sonrası sahillerde artan çevre kirliliğine dikkat çeken çevre aktivistleri, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. "Bu manzara bize yakışmıyor" mesajıyla yapılan açıklamada, doğaya bırakılan her atığın yalnızca çevreye değil, geleceğe de ciddi zararlar verdiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, "Erdek hepimizin. Doğamıza sahip çıkalım, çevremizi temiz tutalım" çağrısı yinelendi. Temizlik çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.