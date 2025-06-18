Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, şehir içi ulaşım hizmetlerinde vatandaşlara daha hızlı, konforlu ve çağdaş bir ödeme deneyimi sunmak amacıyla önemli bir teknolojik dönüşüme imza attı.

Bu kapsamda, belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarında yeni nesil validatör sistemleri devreye alındı.

Yeni sistemle birlikte Türkiye Kart entegrasyonu sağlanarak; QR kod (karekod) ile mobil ödeme, temassız kredi/banka kartı ile ödeme ve Türkiye Kart ile ödeme seçenekleri vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu yenilikle birlikte hem Kahtalı vatandaşlar hem de ilçeyi ziyaret eden misafirler için hızlı, temassız ve pratik bir ulaşım deneyimi mümkün hale geldi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahta’yı dijital dönüşümde örnek bir şehir haline getirme hedefimiz doğrultusunda ulaşımdan altyapıya her alanda modern çözümleri hayata geçiriyoruz. Türkiye Kart uygulamasıyla yalnızca bir şehir kartı değil, aynı zamanda ulusal bir dijital ödeme sistemini ilçemize entegre etmiş olduk. Bu yenilik sayesinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Hallaç, ayrıca toplu taşıma altyapısının güçlendirilmesi yönünde de önemli bir adım attıklarını belirterek: "Ulaşım hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla önümüzdeki günlerde filomuza sıfır kilometre 10 yeni otobüs kazandırıyoruz. Bu araçlarla birlikte hem konfor hem de ulaşılabilirlik seviyesi yükselecek, Kahta’mıza yakışır bir toplu taşıma sistemi inşa edeceğiz" dedi.

Yeni sistem sayesinde nakit taşıma zorunluluğu ortadan kalkarken, vatandaşlara zaman tasarrufu ve hızlı geçiş kolaylığı da sağlanıyor. Özellikle gençler, turistler ve temassız ödeme alışkanlığına sahip vatandaşlar için bu uygulama büyük bir yenilik ve kolaylık olarak öne çıkıyor.

Kahta Belediyesi, dijital belediyecilik vizyonu kapsamında attığı bu adımla Türkiye çapında önemli bir başarıya da imza attı. Türkiye Kart sistemini kullanan 7. il olurken, bu sistemi uygulamaya alan ilk ve tek ilçe unvanını da kazandı.