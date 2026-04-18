Adıyaman Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, okul güvenliğine yönelik toplantı gerçekleştirdi.

Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) Kültür Merkezi'nde Kaymakam Muhammed Üsame Soysal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilgili kurum amirleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ile rehber ve branş öğretmenleri yer aldı. Toplantıda okullarda alınan güvenlik tedbirleri ele alındı. Toplantıda, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile mevcut güvenlik önlemleri değerlendirildi. Ayrıca okul müdürlerine yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kaymakam Soysal, çocukların güvenliğinin en öncelikli konuların başında geldiğini belirterek, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almasının temel hedef olduğunu ifade etti. Soysal, eğitim-öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için tüm kurumların iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini vurguladı.