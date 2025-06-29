İzmir’in Menderes ilçesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Karadan yoğun bir şekilde yangına müdahale ediyoruz" dedi.

Menderes’in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü bir çaba sergiliyor.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ifade etti. Vali Elban, "Bugün saat 12.57 itibarıyla Menderes ilçemiz Kuyucak Mahallemizde orman yangınımız başladı. Şiddetli rüzgâr ve kuru havanın etkisiyle süratli bir şekilde rüzgârın yönü dolayısıyla da Menderes ilçemize doğru geldi ve an itibarıyla yangınımız henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Karadan yoğun bir şekilde yangına müdahale ediyoruz" dedi.

"2 uçak düzenli çalışıyor

Yoğun bir rüzgarın olduğunu ifade eden Vali Elban, "70 km ile 117 km arası değişen rüzgâr hızı dolayısıyla hava araçlarımızın büyük çoğunluğu maalesef çalışamıyor. Sadece 12 ton su alabilen iki büyük uçağımız düzenli olarak çalışıyor. Ara ara da rüzgârın şiddeti 70 km’ler ve altına düştüğü zaman diğer uçakları da kaldırabiliyoruz. Ancak helikopterimizi ve diğer uçaklarımızı kaldırma şansımız olmuyor bu rüzgârdan. Dolayısıyla yangınla mücadelede bizi ciddi manada olumsuz etkiliyor. Bu nedenle de kara araçlarını hem kendi ilimizdeki hem de civar illerdeki kara araçları ve personelle ilgili ciddi takviyeler yaptık. An itibarıyla sahamızda bin 113 kişilik ekip karada mücadeleye devam ediyor. 122 arazözümüz var" dedi.

"Karada yoğun mücadele var"

Alevlere karşı büyük bir mücadele verildiğini aktaran Vali Elban, "74 tane su tankeri ve su tedariği sağlayan diğer araçlarımız var. 84 tane iş makinemiz var. Karada yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Ancak düzenli olarak iki tane 12 ton su atan uçağımız dışında diğer hava araçlarımızı rüzgârın bu yoğun ve sert esmesi nedeniyle maalesef teknik olarak kaldırmak mümkün olmuyor. Ancak bu gece yarısına kadar da meteorolojik verilere göre rüzgârın süratinde bir düşüşte beklenmiyor. Dolayısıyla bunu bildiğimiz için biz de karada hem Orman Genel Müdürlüğümüzün araçları, personeli, hem AFAD, UMKE, tüm kamu kurum kuruluşlarımız, belediye, itfaiye, tüm ekipman, araç gereçlerden yararlanarak karada mücadeleye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Üç köy tahliye edildi"

Tahliyeler hakkında da bilgi veren Vali Elban, "Bu süreçte üç tane köyümüzü tahliye ettik. Şu anda da hemen içinde bulunduğumuz Cumhuriyet Mahallesi ile ileride bulunan Atatürk Mahallesi’ni tahliye sürecine başladık. Bu iki mahallemiz çok büyük mahalleler. Dolayısıyla yangınların buraya gelme ihtimali dolayısıyla buraları da tahliye ediyoruz. Konuyla ilgili Sayın Tarım ve Orman Bakanımızla istişare halindeyiz. Kendisi de şu an malumunuz ülkemizin birçok yerinde orman yangını var. Dolayısıyla o yangınların bulunduğu alandan ilimize şimdi hareket halinde, ilimize yangın bölgesine geliyor. Çok büyük bir ihtimalle bu alana geleceğini bekliyoruz ama maalesef ilimizde birden fazla da yangın var. Şu anda Gaziemir’de bir yangın var. Urla’yı kontrol altına aldık. Çeşme’yi kontrol altına aldık. Ama diğer irili ufaklı diğer yerlerde de yangınlarımız var" ifadelerini kullandı.

"Yaralı ve can kaybı yok"

Kimseye bir şey olmadığını dile getiren Vali Elban, "Yangından etkilenen yaralımız ya da can kaybımız yok. Ancak birkaç vatandaşımız alanda da sizin gördüğünüz üzere yoğun duman dolayısıyla şikayetler vardı. Onları sağlık kuruluşlarımıza aldık ancak onların da bir hayati tehlikesi ya da sıkıntısı yok. Onun dışında vatandaşlarımızın ve diğer canlıların zarar görmemesi için sürekli jandarmamız, AFAD personelimiz, diğer kamu kurum kuruluşları personellerimizle birlikte sahada insanlarımızı tahliye etmeye çalışıyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Sahada bu rüzgârın altında yoğun bir mücadele olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Rüzgârın etkisinin yakın saatler içerisinde geçmeyeceğini biliyoruz. O yüzden karadan bu yangını kontrol altına almakla ilgili mücadelemiz en kısa zamanda sonuç verir diye düşünüyoruz" dedi.