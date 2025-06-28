Şırnak’ta itfaiye ekiplerinin anız yangınına yaptığı müdahaleyi çocuklar eğlenceye dönüştürdü. İtfaiyeciler anız yangınını söndürürken, çocuklar tazyikli sudan faydalanarak serinleyip eğlendi.

Şırnak’ta yeni mahallede çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, çocukların itfaiyeden sıkılan suyun altında serinlemeye çalışması renkli görüntüler oluşturdu. Şırnak Merkez Yeni Mahalle TOKİ konutları mevkiinde çıkan yangına müdahaleyi gören ve yaşları 8 ile 12 arasında değişen birçok çocuk itfaiyeden sıkılan suyun altına girerek hem serinlediler hem de eğlendiler. İtfaiye erlerinin uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar ekiplerin çevreye sıktığı suyun altına girerek yangın söndürme çalışmalarını eğlenceye dönüştürerek renkli görüntüler oluşturdular.