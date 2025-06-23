İstanbul’da düzenlenen operasyonda 18 ton 936 litre sahte alkol, 50 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılan hammadde ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalathanelerine ve tedarik ağlarına eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Tuzla, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Düzenlenen 4 operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 50 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılan hammadde, 18 ton 936 litre sahte alkol, bin 250 adet dolu alkollü içki şişesi, 6 bin 800 adet etiket, 3 bin adet kapüşon, 920 adet boş alkollü içki şişesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkça Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA