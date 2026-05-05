İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Özel Okul Müdürleri Bilgilendirme Toplantısı', İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda düzenlenen programda; okullarda koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetleri ile psikososyal hizmetlere yönelik il eylem planı ele alındı. Toplantıda, öğrencilerin muhtemel problemlerinin önlenmesi, mevcut sorunlarla etkin şekilde başa çıkabilmeleri ve yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar değerlendirildi. Gelişimsel rehberlik modeli çerçevesinde eğitim kurumlarının sorumlulukları ve uygulama süreçleri üzerinde duruldu.

Eğitim yöneticilerinden yoğun katılım

Programa, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli'nin yanı sıra İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Bülent Alaş ve Engin Boyraz katıldı. Avrupa Yakası'nda görev yapan özel okulların ortaokul ve lise müdürlerinden oluşan yaklaşık 550 eğitim yöneticisi de toplantıda yer aldı.

Bilgilendirme ve Koordinasyona katkı sağladı

Program, eğitim yöneticilerinin rehberlik hizmetleri ve acil durumlara yönelik uygulamalar konusunda bilgilendirilmesine katkı sağladı. Üniversitenin fiziki altyapısı ve organizasyon desteğiyle gerçekleştirilen toplantı, kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonun güçlendirilmesine imkân sundu.