Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik kiralanan apartlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde fuhuş yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla 2 Mayıs 2026 tarihinde ilçe genelinde uygulama yaptı. Denetimler kapsamında Savaş Mahallesi'nde kontrol edilen günübirlik kiralık bir adreste C.S., G.B. ve F.Y. isimli şahısların fuhuş yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında idari işlem uygulandı.