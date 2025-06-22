Tahran Eyalet Valisi Muhammed Sadık Motemedyan, İsrail’in 13 Haziran’dan bu yana Tahran’da 200’den fazla noktayı hedef aldığını, saldırılarda 120’den fazla konutun tamamen yıkıldığını ve 500’den fazla yapının hasar gördüğünü açıkladı.

İran’ın Tahran Eyalet Valisi Muhammed Sadık Motemedyan, İsrail’in 13 Haziran’dan bu yana Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili bilgi paylaştı. İran basınına konuşan Motemedyan, "Siyonist rejim, son 10 gün içinde Tahran Eyaleti’nde 200’den fazla noktaya saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 120’den fazla konut tamamen yıkıldı, 500’den fazla yapı ise hasar gördü" dedi.