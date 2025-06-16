İsrail’in İran’a düzenlediği saldırının ardından bölgede gerginlik tırmanırken, Türkiye-İran arasındaki Esendere Gümrük Kapısı’nda ise yaklaşık 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. İranlı tır şoförleri, "Canımızı vatanımız için feda ederiz. Gerekirse biz de savaşırız" dediler.

Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda işlemlerin ağır ilerlemesi sebebiyle, İran’a ya da İran’dan Türkiye’ye geçmek isteyen çok sayıda tır kuyruk oluşturdu. Özellikle her sene bu aylar tır geçişlerinde yoğunluk olurken, yaşanan İsrail-İran gerilimi sonrası tır kuyruğu daha da uzadı.

Esendere Gümrük Kapısı’ndan İran’a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekleyen tır şoförü Adil Celili, "3 günden bu yana sınır kapısında bekliyoruz. İnternet bağlantısı da yok, ailemize haber veremiyoruz. Herkes tedirgin. Yemeğimiz bitiyor, lavabo yok. İran-İsrail savaşında ne olursa olsun canımızı vatanımız için feda ederiz. Gerekirse devletimiz için seve seve savaşırız" dedi.

Burada mağdur kaldıklarını belirten Behmen Alipor ise, "3 gündür sırada bekliyoruz. İran-İsrail arasında zaten savaş var, bu da bizi etkiledi. Yemek sıkıntımız da, lavabo sıkıntımız da var. İnşallah kısa sürede bu sıkıntılar biter, biz de işimize gücümüze döneriz. Yoksa savaşlar zaten herkes için kötü olur" şeklinde konuştu.