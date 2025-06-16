İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-İran çatışmalarını ele aldı. Pezeşkiyan, "İran bu savaşı başlatmadı, ancak saldırının seviyesiyle orantılı olarak karşılık verecek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-İran çatışmalarını ele aldı. Pezeşkiyan, görüşmede ülkesinin İsrail ile olan çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini aktardı. Pezeşkiyan, İsrail’in İran’da sivilleri, bilim adamlarını ve askeri liderleri öldürdüğünü belirterek, "İran bu savaşı başlatmadı, ancak saldırının seviyesiyle orantılı olarak karşılık verecek" dedi.

Pezeşkiyan, İran’ın ABD ile nükleer görüşmelere katılmasının sadece Siyonist rejimin bölge ülkelerine yönelik saldırılarının durdurulmasına bağlı olduğunu açıkladı.

Erdoğan ise görüşmede Pezeşkiyan’a, "Türkiye’nin çatışmanın yatıştırılmasına yardımcı olmak ve nükleer müzakerelere geri dönülmesini desteklemek için kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu" söyledi.