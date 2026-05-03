ABD-İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklife verilen yanıtın Pakistan aracılığıyla kendilerine iletildiğini açıkladı. Bekayi, söz konusu yanıtın incelemeye alındığını belirterek, 'Güvencemiz gücümüzdür ve elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanmalıyız' dedi.

Bekayi ayrıca, 14 maddelik planın yalnızca savaşı sona erdirmeye odaklandığını ve nükleer konulara ilişkin herhangi bir madde içermediğini söyledi. Bekayi, planın bölgedeki çatışmaların, özellikle de Lübnan'daki savaşın sonlandırılmasına yönelik ayrıntılara odaklandığını ifade etti.

'Nükleer alanda müzakere yürütülmüyor'

Nükleer konulara ilişkin gündeme getirilen iddiaların geçmiş müzakerelerle bağlantılı olduğunu belirten Bekayi, bu iddiaların mevcut planla herhangi bir ilişkisi bulunmadığını vurguladı. İran'ın şu anda nükleer alanda herhangi bir müzakere yürütmediğini kaydeden Bekayi, geleceğe yönelik kararların uygun zamanda verileceğini belirtti. İranlı sözcü ayrıca, 'Önceki iki müzakere turu, ABD ve siyonist rejimin eylemleriyle İran'a karşı bir savaşın başlamasına yol açmıştı' dedi.

'Uygulama detayları 30 günlük bir süreçte ele alınacak'

Planın savaşın durdurulmasına yönelik bir mutabakat çerçevesine dayandığını belirten Bekayi, uygulama detaylarının 30 günlük bir süreç içinde ele alınacağını söyledi. İranlı sözcü, 14 maddelik bir çerçevede tüm ayrıntıların netleştirilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Bekayi ayrıca, planlarında herhangi bir ültimatom ya da süre baskısı bulunmadığını, İran'ın bugüne kadar hiçbir zaman böyle bir baskı altında müzakere yürütmediğini vurguladı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme faaliyetlerine ilişkin iddialarını da reddeden Bekayi, bu tür haberlerin bazı medya organları tarafından uydurulduğunu ifade etti.