İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, İngiltere hükümetinin nükleer silah taşıma kapasitesine sahip en az 12 adet F-35 satın alacağını duyurması üzerine NATO Liderler Zirvesi’nde açıklama yapması bekleniyor.

İngiltere hükümeti, nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesi olan en az 12 adet F-35 savaş uçağı alacağını duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, bugün Lahey’deki NATO Liderler Zirvesi’nde ABD üretimi nükleer silahlarla donatılabilecek yeni uçakların ittifak görevine katılacağını açıklaması bekleniyor.

Starmer nükleer filonun oluşturulmasına ilişkin daha önce gerçekleştirdiği bir açıklamasında, "Radikal bir belirsizlik çağında artık barışı hafife alamayız. Bu çift yetenekli F-35 uçakları, Kraliyet Hava Kuvvetlerimiz için yeni bir dönemin habercisi olacak ve İngiltere ile müttefiklerini tehdit eden düşman unsurlarını caydıracaktır. İngiltere’nin NATO’ya olan bağlılığı ve ittifakın İngiltere’yi güvende tutma konusundaki katkısı tartışılmaz, ancak gelecek nesiller için Avrupa-Atlantik bölgesini korumak üzere hepimiz adım atmalıyız" dedi.

"Bu, NATO’ya bir başka güçlü İngiliz katkısıdır"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İngiltere’nin planını takdir ederek, "İngiltere onlarca yıldır NATO’ya nükleer caydırıcılığını beyan etmiştir ve bugün İngiltere’nin de NATO’nun nükleer misyonuna katılacağı ve F-35 tedarik edeceği yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu, NATO’ya bir başka güçlü İngiliz katkısıdır" ifadelerini kullandı.

Yeni filo, nükleer silahlı denizaltılara ek olarak caydırıcılık görevi üstlenecek

İngiltere Donanması, halihazırda sahip olduğu 2 uçak gemisinden kalkış yapabilen F-35B uçaklarını kullanıyor, ancak bu jetlerin nükleer savaş başlığı kullanabilmesi için gerekli şekilde donatılmadığı biliniyor. İngiltere’nin alacağı yeni uçakların, Hava Kuvvetleri tarafından işletilecek olan karadan havalanan ancak daha uzağa uçabilen ve nükleer veya konvansiyonel silahlarla donatılabilen F-35A varyantı olacağı bildirildi. F-35 jetlerinin ne zaman alınacağı ya da ne kadara mal olacağı henüz netlik kazanmadı ancak yeni filo NATO liderliğindeki nükleer caydırıcılık görevinin bir parçası olacak. Oluşturulacak yeni uçak filosu, İngiltere’nin 4 nükleer silahlı denizaltıdan oluşan filosuna ek olarak nükleer caydırıcılık görevi üstlenecek.

İngiltere hükümeti uzun süredir toplam 138 adet F-35 uçağı satın almayı planlamış, ancak 7 yıl içerisinde en fazla 35 kadar F-35 satın alabilmişti.

"1990’lardan bu yana ilk kez havadan nükleer başlık taşıma kabiliyeti kazandırılacak"

İngiltere’nin yeniden silahlanma hamlesinin bir parçası olarak Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne 1990’lardan bu yana ilk kez havadan nükleer savaş başlığı taşıma kabiliyeti kazandırılacak olmasının, Çin ve Rusya’nın kınamalarının hedefinde olması bekleniyor.