İlkadım Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, bölge yarışmalarında elde ettiği derecelerle Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.

2-3 Mayıs 2026 tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Halk Oyunları Bölge Yarışması'nda başarılı sonuçlar elde eden İlkadım Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Minikler Düzenlemeli Dal, Gençler Düzenlemeli Dal ve Genç Erkekler kategorilerinde birincilik elde eden ekipler, İlkadım'ı ve Samsun'u Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.

Türkiye Şampiyonası'na katılacak halk oyunları ekibini tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerin karşılığını almaya devam ediyoruz. Halk oyunları ekibimizin farklı kategorilerde elde ettiği birincilikler bizleri gururlandırdı. Kültürümüzün önemli simgelerinden olan halk oyunlarımızı başarıyla sahneleyen sporcularımızı, eğitmenlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Ekibimizin Türkiye Şampiyonası'nda da şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum' dedi.