Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) İlahiyat Fakültesinde 4 akademisyen doçent unvanı aldı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, İlahiyat Fakültesinde doçent unvanı alan akademisyenlere tebrik ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Levent, İlahiyat Fakültesinde doçent unvanı almaya hak kazanan Doç. Dr. Mücahit Çolak, Doç. Dr. Zafer Akyüz, Doç. Dr. Osman Karaağaç ve Doç. Dr. Zeynep Nermin Aksakal’ı tebrik etmek amacıyla hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük de Rektör Levent’e eşlik etti.

Rektör Levent, İlahiyat Fakültesi akademisyenlerinin yeni unvanlarını kazanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, akademisyenleri tebrik etti. Unvan alan akademisyenler ise Rektör Levent’e ziyaretten dolayı teşekkürlerini ilettiler.