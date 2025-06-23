Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gevro mevkiinde sürüden ayrıldığı tahmin edilen bir at ve eşek, ana yola çıkarak uzun süre boyunca araçların arasında koşmaya başladı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gevro mevkiinde yolda seyir halinde olan sürücüler, karşılarında bir anda bir at ve eşeği görünce zor anlar yaşadı. Özellikle yoğun araç trafiğinin olduğu saatlerde yolda koşan at ve eşek, zaman zaman trafiği tehlikeye düşürdü. Durumu fark eden bazı sürücüler araçlarını yavaşlatarak muhtemel bir kazanın önüne geçerken, diğerleri ise cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Uzun süre yolda koşan hayvanlar, daha sonra yoldan çıkarak yol kenarındaki otluk alana yöneldi ve burada otlamaya başladı. Olayda herhangi bir kazanın yaşanmaması sevindirirken, vatandaşlar hayvanların sahibine ulaşılması için yetkililere bilgi verdi.