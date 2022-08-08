Iğdır’da Hazreti Hüseyin’in Kerbela’da 72 yareniyle birlikte şehit edilmesi düzenlenen programla anıldı.

Iğdır’da Hazreti Hüseyin’in Kerbela’da 72 yareniyle birlikte şehit edilmesi düzenlenen programla anıldı.

Iğdır’da yaşayan Caferi mezhebine mensup binlerce vatandaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hazreti Hüseyin ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 72 kişinin Yezid’in ordusu tarafından Kerbela Çölü’nde şehit edilişinin Hicri takvime göre 1383’inci yılı dolayısıyla düzenlenen aşure merasiminde bir araya geldi. Matem ayı nedeniyle siyahlar giyinen binlerce kişi, Zübeyde Hanım Bulvarı’na geldi. Öğlene kadar süren programda Kerbela şehitleri için dua edildi, sinezenler okundu. Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Zeki Tümay, Hz. Hüseyin’in hayatı, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Aşuranın izlerini silmek için bir takım senaryolar üzerinde çalıştılar ama silemediler. Bugün de aynı senaryolar dünyanın her tarafında sahneye sürülüyor" dedi.

Mersiye okunduğu sırada gözyaşlarını tutamayan vatandaşlara çorba, pasta, çay, kek, su ikramlar dağıtıldı. Kentin birçok yerinde de öğle vakti yemek dağıtıldı. Düzenlenen programda İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara da tepki gösterilerek, ’Kahrolsun İsrail’ sloganları atıldı.