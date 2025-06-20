Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesi mülki sınırları içerisinde düzenlenen operasyon kapsamında; 345 gram kubar esrar, 157 kök kenevir bitkisi, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kenevir öğütme aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.