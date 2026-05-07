Iğdır'da Merkez Ulu Camii, ramazan ve özel günlerin simgesi olan mahya geleneğini modern teknolojiyle buluşturdu. Caminin iki minaresi arasına yerleştirilen dijital led mahyalar, vatandaşların ilgisini çekti. Kurulan sistem sayesinde mahyalarda sabit yazılar yerine değişen led mesajlar yer aldı. 'Merkez Ulu Camii', 'Namaz Dinin Direğidir' ve 'Alemlerin Rabbi Olan Allah'a Hamd Olsun' ifadeleriyle birlikte 'Bismillahirrahmanirrahim' yazısı da mahyada yansıtıldı. Ayrıca led ekranlarda Türk bayrağı görseline de yer verilmesi dikkat çekti. Teknolojik altyapıyla hazırlanan mahyaların, hem geleneksel kültürü yaşattığı hem de görsel açıdan camiye farklı bir estetik kattığı görüldü.