Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde son yılların en sert kış mevsimi yaşanıyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, vatandaşlar zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Özellikle kırsal bölgelerde etkisini daha da artıran soğuk hava nedeniyle besiciler, hayvanlarını korumak için farklı yöntemler deniyor. İlçeye bağlı Taşıkara köyünde besicilik yapan Musa Boynukara, ahırda bidonlar içinde odun yakarak hayvanlarını ve yeni doğan kuzularını ısıtmaya çalıştı.

Bölgede yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluşurken çanak antenler dondu. Yetkililer, vatandaşları soğuk hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.